Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": в каких областях объявлена тревога
Вечером во вторник, 17 сентября, российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:19 военные сообщили о движении дронов на границе Херсонской и Николаевской областей.
В 22:50 было обнаружено вхождение БпЛА в Сумскую область курсом на юг. Один из дронов замечен на севере в районе границы с РФ.
Также беспилотники обнаружены в Полтавской области возле Миргорода и на севере, движутся в южном направлении.
Кроме того, "Шахеды" движутся в Николаевской области курсом на запад.
Обновлено 23:11
Беспилотники обнаружены в Сумской области, движутся в юго-западном направлении.
Также новая группа дронов движется на севере Херсонской области, в юго-западном направлении.
Кроме того, БпЛА в центре Полтавской области, движутся западным курсом.
Замечены дроны в Николаевской области курсом на Одесскую область.
Также военные объявили угрозу применения ударных БпЛА для Черниговской области.
Тем временем один "Шахед" пересек границу Одесской области и продолжает движение в направлении Любашевки.
Обновлено 23:38
Военные объявили угрозу применения ударных БпЛА в Черкасской области.
Обновлено 23:38
Воздушные силы объявили угрозу применения ударных БпЛА в Черкасской области.
Дроны движутся на границе Черкасской области в направлении Киевской области.
Также БпЛА движутся на севере Одесской области курсом на Винницкую область.
Обновлено 23:50
Военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Винницкой и Киевской областях.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, на днях ВСУ уничтожили склад боеприпасов возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.
Тем временем президент Владимир Зеленский провел совещания, касающиеся плана победы Украины и пополнения флота F-16.
В США уже ознакомились с планом победы Зеленского и предположили, что такая инициатива может дать результат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.