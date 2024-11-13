Росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед": де загроза атак

Росіяни знову атакують Україну безпілотниками типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу атак БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:57 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Група ударних БПЛА у Дніпропетровській області курсом на північний захід.

Крім того, за даними військових, один із "Шахедів" рухається на місто Суми.

Крім того, група ударних БПЛА рухається у Полтавській області курсом на Черкаську область.

О 23:48 Повітряні сили повідомили про групу ударних безпілотників у Сумській області курсом на Чернігівську та Полтавську області.

О 23:12 в ЗСУ повідомили про продовження руху БпЛА у Житомирській області південно-західним курсом.

О 22:48 військові повідомили про ударний дрон на півночі Київської області, що рухається курсом на Київ.

Атаки дронів

За останні тижні росіяни суттєво посилили частоту і масштаб атак "Шахедами" по Україні. Загарбники запускають БпЛА невеликими групами з перервами, що ускладнює їх виявлення та збиття силами ППО.

У вівторок, 12 листопада, близько 17:30 вечора у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку російських БпЛА.

Також тривогу через дрони оголошували у столиці вранці вівторка.

Крім того, терористи вдарили дронами по об'єктах критичної інфраструктури у Сумській області. Місто Шостка залишилося без опалення.

Додамо, що напередодні агресор вдарив по Харкову безпілотником нового типу "Молнія".

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