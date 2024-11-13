Россияне запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед": где угроза атак

Россияне снова атакуют Украину беспилотниками типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Группа дронов в Днепропетровской области курсом на Полтавскую и Кировоградскую области.

Группа БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киев.

Группа "Шахедов" на севере Черниговской области курсом на Киев.

Группа ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на северо-запад.

Также по данным военных, один из "Шахедов" движется на город Сумы.

Кроме того, группа ударных БПЛА движется в Полтавской области курсом на Черкасскую область.

В 23:48 Воздушные силы сообщили о группе ударных беспилотников в Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области.

В 23:12 в ВСУ сообщили о продолжении движения БпЛА в Житомирской области юго-западным курсом.

В 22:48 военные сообщили об ударном дроне на севере Киевской области, движущемся курсом на Киев.

Атаки ударными дронами

За последние недели россияне существенно усилили частоту и масштаб атак «Шахедами» по Украине. Захватчики запускают БпЛА небольшими группами с перерывами, что затрудняет их обнаружение и сбивание силами ПВО.

Во вторник, 12 ноября, около 17:30 вечера в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки российских БПЛА.

Кроме того, террористы ударили дронами по объектам критической инфраструктуры в Сумской области. Город Шостка остался без отопления.

Добавим, что накануне захватчики атаковали Харьков беспилотником нового типа "Молния".

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