Россияне запустили по Украине дроны: где существует угроза

К вечеру, 21 марта, российские оккупанты снова запустили по Украине ударные беспилотники. Вражеские дроны уже фиксируют в ряде регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги наблюдается сразу в нескольких регионах Украины.

По состоянию на 21:24 вражеские дроны фиксируют:

Напомним, что несмотря на переговоры с США враг продолжает прибегать к ночным обстрелам. Например, в ночь на 21 марта россияне запустили против Украины 214 ударных дронов. В результате атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Перед тем, в ночь на 20 марта противник атаковал 171 ударным БпЛА.

Сегодня, 21 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в последние дни россияне запускают рекордные количества дронов.

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