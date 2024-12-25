Росіяни запустили по Україні більше 180 ракет та дронів. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ

Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Зокрема, тільки над Дніпропетровською областю ППО збила 42 ракети.

"42 ракети збили оборонці неба сьогодні над Дніпропетровщиною. Більшість з тих, що спрямував ворог на регіон. Це неймовірно сильний результат", - зазначив голова ОВА.

Додамо, що Росія масовано атакувала Харків балістикою, запустивши по місту 12 ракет. Наразі значна частина міста без опалення. Крім того, місто Калуш Івано-Франківської області залишилось без тепла і води 25 грудня.

А в Дніпрі виникли "серйозні проблеми" після масованого обстрілу. Детальніше про наслідки обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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