Обстріл Харкова: РФ запустила 12 ракет, значна частина міста без опалення
Росія масовано атакувала Харків, запустивши по місту 12 ракет. Наразі значна частина міста без опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Харків сьогодні вранці пережив чергову масову ракетну атаку по обʼєктах енергетики. Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики", - розповів він.
Значна частина міста без опалення
Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики, значна частина Харкова без опалення.
"На теперішній час постраждали чотири людини. Також вранці Харків атакували кілька "Шахедів" постраждали приватні житлові будинки", - зазначив мер.
Введені аварійні відключення світла
Крім того, введені спеціальні графіки відключення світла у Харкові.
"Невдовзі графіки аварійних відключень мають зʼявитися на сайті обленерго. Утім, нам вдалося забезпечити нормальну роботу міського електротранспорту. Зараз у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним", - зазначив Терехов.
Обстріл Харкова
Російські окупанти знову масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом знову опинилась енергетика країни.
Як розповів президент України Володимир Зеленський, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.
Зокрема, війська РФ масовано атакували Харків балістичними ракетами. В місті спалахнули пожежі, є пошкодження інфраструктури.
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