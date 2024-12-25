Россияне запустили по Украине более 180 ракет и дронов. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ

Противник атаковал объекты украинской энергетики на Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Житомирщине, Ивано-Франковщине и Запорожье. В частности, только над Днепропетровской областью ПВО сбила 42 ракеты.

"42 ракеты сбили защитники неба сегодня над Днепропетровской областью. Большинство из тех, что направил враг на регион. Это невероятно сильный результат", - отметил глава ОВА.

Добавим, что Россия массированно атаковала Харьков баллистикой, запустив по городу 12 ракет. Сейчас значительная часть города без отопления. Кроме того, город Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды 25 декабря.

А в Днепре возникли "серьезные проблемы" после массированного обстрела. Подробнее о последствиях обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.

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