Росіяни запустили по Україні 179 дронів. Що відомо про роботу ППО

В ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179 безпілотниками. Їх вони запускали з кількох напрямків, але це не завадило ППО збити більшість з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 22 березня противник атакував 179 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні.
Дрони окупанти запускали з трьох напрямків - Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда (Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 8:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.
Крім того, 63 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківська, Сумська та Київська області.
Зокрема, в ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52 дронами. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів. Ввечері 21 березня в Києві лунали вибухи, працювала ППО.
Крім того, росіяни атакували Запоріжжя. За попередніми даними, загинули три людини. У місті спалахнули пожежі в кількох місцях, зокрема на території дитсадка та у багатоповерхівці. Пізніше, вже зранку 22 березня, рятувальники уточнили, що через обстріл Запоріжжя дві людини загинули, ще 13 отримали поранення.
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