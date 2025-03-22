Росіяни запустили по Україні 179 дронів. Що відомо про роботу ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківська, Сумська та Київська області.

Зокрема, в ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52 дронами. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів. Ввечері 21 березня в Києві лунали вибухи, працювала ППО.

Крім того, росіяни атакували Запоріжжя. За попередніми даними, загинули три людини. У місті спалахнули пожежі в кількох місцях, зокрема на території дитсадка та у багатоповерхівці. Пізніше, вже зранку 22 березня, рятувальники уточнили, що через обстріл Запоріжжя дві людини загинули, ще 13 отримали поранення.

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