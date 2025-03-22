Росіяни атакували Київ 52 дронами вночі: сталася пожежа у багатоповерхівці

В ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52 дронами. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52. "На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні. ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Наслідки атаки РФ на Київ Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. "Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додали у КМВА.