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Росіяни атакували Київ 52 дронами вночі: сталася пожежа у багатоповерхівці

Київ, Субота 22 березня 2025 08:17
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Росіяни атакували Київ 52 дронами вночі: сталася пожежа у багатоповерхівці Фото: РФ атакувала Київ 52 дронами, почалась пожежа в багатоповерхівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 22 березня російська армія атакувала Київ 52 дронами. Через падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці в одному з районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, повітряна тривога ввечері 21 березня та в ніч на 22 березня тривала протягом 3 годин 28 хвилин - з 21:23 до 00:52.

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 52 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

ППО знищила 36 дронів розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Наслідки атаки РФ на Київ

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі.

"Пожежу ліквідовано. Без постраждалих", - додали у КМВА.

Обстріл Києва

Російські війська з вечора, 21 березня, почали нову атаку по Україні. Вибухи в Києві лунали близько 22:00. У столиці також працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки окупантів на Київ, уламки одного з безпілотників впали на дах житлового будинку. Почалася пожежа, яку пізніше ліквідували рятувальники. Вогонь охопив третій поверх житлової триповерхівки.

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