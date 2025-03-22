Россияне запустили по Украине 179 дронов. Что известно о работе ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В частности, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киев 52 дронами. Из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке в одном из районов. Вечером 21 марта в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.

Кроме того, россияне атаковали Запорожье. По предварительным данным, погибли три человека. В городе вспыхнули пожары в нескольких местах, в частности на территории детсада и в многоэтажке. Позже, уже утром 22 марта, спасатели уточнили, что из-за обстрела Запорожья два человека погибли, еще 13 получили ранения.

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