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В Україні оголосили тривогу у низці областей через дронову атаку

Фото: росіяни запустили ударні безпілотники в напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударний дрон. У кількох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, безпілотник рухається з Сумської вбік Полтавської області.

Водночас, мер Конотопа Артем Семініхін зазначив, що над Сумською областю помічено групу ворожих "Шахедів".

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріл України

За даними Інституту вивчення війни, за останню добу Сили оборони мали успіх в Луганській області. Водночас, росіяни просуваються на кількох напрямках у Донецькій області.

Ввечері у неділю, 22 вересня, вперше з початку повномасштабної війни агресор вдарив керованою авіабомбою по Запоріжжю.

Внаслідок атаки поранені 9 людей, серед них дитина.

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Війна Росії проти України