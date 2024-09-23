ЗСУ мали успіх під Сватовим, а окупанти просунулися в Донецькій області: карти ISW

Українські захисники мали успіх під Сватовим Луганської області. Натомість фіксується просування російських окупантів у Донецькій області на кількох напрямках, зокрема біля Торецька та Покровська.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Повідомляється, що 22 вересня війська ЗСУ продовжували атакувати у Глушківському районі Курської області, але без підтвердженого просування.

У Міноборони РФ стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Нового Путі, Обухівки та Медвежого (усі на південь від Глушкового).

22 вересня російські джерела ISW розповідали, що українські сили атакували біля Обухівки, Мар'євки, Малої Локні та біля Плехового.

22 вересня війська РФ продовжили наступальні операції на "українському плацдармі" в Курській області, але жодного підтвержденого просування не було.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

21 і 22 вересня тривали бої біля Глибокого та Вовчанська Харківської області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Український офіцер, який діяв на Харківському напрямку, 22 вересня заявив, що війська РФ переходять до оборонних дій у цьому районі та перекидають сюди новобранців "Шторм-Z" та колишніх "вагнерівців".

Представник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти продовжують стрілкові піхотні атаки невеликими групами, а новобранці та "вагнерівці" проходять лише кілька тижнів навчання перед початком штурмів.

Речник бригади ЗСУ заявив, що українські сили час від часу наступають у невизначених районах на Харківському напрямку, і що РФ не проводила широкомасштабних наступів на цьому напрямку протягом кількох тижнів[.

Операція №2 - Луганська область

Українські захисники нещодавно відновили обмежені позиції на північний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що ЗСУ відновили обмежені позиції вздовж вітрозахисних смуг на захід від Кислівки.

22 вересня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ начебто просунулися вздовж фронту шириною 2,5 км і глибиною 2 км на схід від Кругляківки, та намагаються просунутися до Кругляківки проти українських укріплених позицій біля Колісників.

21 і 22 вересня російські блогери розповідали, що путінські війська начебто захопили більшу частину Макіївки та увійшли до Невського, але повідомлення про захоплення російськими військами Новолюбівки є неправдивими, йдеться у звіті.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Новолюбівки, щоб уповільнити просування війська РФ.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та в напрямку Лозової, біля Дружелюбівки, Чернещини; Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки, Торського, Тернів та Діброви 21 і 22 вересня.

Операція №3 - Донецька область

21 і 22 вересня російські окупанти продовжували штурмові дії на південний схід від Сіверська біля Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

22 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак тут також без змін лінії фронту.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі шириною до о1 км на захід від Кліщіївки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Григорівки та в напрямку Майського, в районі Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, а також у районі Ступочок і Білої Гори 21 і 22 вересня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, свідчать про те, що окупанти просунулися далі вздовж вулиць Хобрусєва та Нью-Йоркської в центральній частині Нью-Йорка.

Пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ захопили Неліпівку та просунулися на схід від селища та в південній частині Торецька.

Російський блогер розповідав, що війська РФ просунулися на 650 метрів по вулиці Центральній у центрі Торецька та захопили кілька житлових будинків у північно-західній частині Північного (на схід від Торецька).

21 і 22 вересня війська РФ продовжували наступати в районі Дачного, в самому Торецьку та в напрямку Щербинівки.

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 22 вересня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Новоолександрівки, до південної околиці Крутого Яру, та на захід від Михайлівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на південь від Новогродівки та захопили шахту №2 "Новогродівська", але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

21 і 22 вересня тривали бої в районах Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Селидового, Маринівки, Михайлівки та Гірника.

Повідомляється, що 22 вересня війська РФ просунулися на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська захопили Гостре, контролюють половину Максимільянівки, та просувалися на Олександропіль, на південний захід від Красногорівки та на захід від Гостре до Селидівської колонії № 82. Однак експерти ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

У звіті також йдеться, що 21 вересня війська РФ вели наступальні дії в районі Георгіївки

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 вересня, показують, що російські окупанти просунулися в полях на північний захід від Павлівки.

Українські та російські джерела ISW стверджували, що війська РФ перетнули річку Кашлагач на захід від Вугледара.

21 і 22 вересня російські загарбники вели наступальні дії біля Костянтинівки, Катеринівки, Вугледара, Водяного та Павлівки.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри від 21 вересня вказують на те, що російські підрозділи просунулися вулицею П'ятихатки на північ від Старомайорського.

Разом з тим, зазначають в ISW, ані українські, ані російські джерела не повідомляли про атаки в цьому районі 22 вересня.

"Південна вісь"

Російські окупанти 22 вересня продовжили наступ на сході Запорізької області поблизу Гуляйполя, але без підтвердженого просування.

21 і 22 вересня війська РФ продовжували атакувати на заході Запорізької області в районі Роботиного, Новоданилівки та у напрямку Новоандріївки, але підтвердженого успіху не мали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти 22 вересня здійснили наступ у невстановленому районі на Херсонському напрямку.

Повідомляється, що ЗСУ завдали ракетного удару по невизначеній російській військовій цілі в окупованому Криму ввечері 21 вересня. Російський "воєнкор" стверджує, що ППО ЗС РФ перехопила невстановлену українську ракету, а російське опозиційне видання Astra писало, що російська ППО активізувалась біля окупованого Джанкоя.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 вересня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні зазначили, що більшість боїв фіксується на Покровському, Курахівському та Куп'янському напрямках, але ворог також активізувався на Оріхівському напрямку.

Додамо, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив 22 вересня, що за цей тиждень ЗСУ ліквідували 8620 російських військових. Також українським захисникам вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ противника.