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В Украине объявили тревогу в ряде областей из-за дроновой атаки

Фото: россияне запустили ударные беспилотники в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударный дрон. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, беспилотник движется из Сумской в сторону Полтавской области.

В то же время, мэр Конотопа Артем Семинихин отметил, что над Сумской областью замечена группа вражеских "Шахедов".

В 4:45 была объявлена воздушная тревога в Донецкой области.

В 4:59 объявлен отбой воздушной тревоги в Полтавской области.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрел Украины

По данным Института изучения войны, за последние сутки Силы обороны имели успех в Луганской области. В то же время, россияне продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой области.

Вечером в воскресенье, 22 сентября, впервые с начала полномасштабной войны агрессор ударил управляемой авиабомбой по Запорожью.

В результате атаки ранены 9 человек, среди них ребенок.

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Война России против Украины