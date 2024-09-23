В Украине объявили тревогу в ряде областей из-за дроновой атаки

По данным военных, беспилотник движется из Сумской в сторону Полтавской области.

В то же время, мэр Конотопа Артем Семинихин отметил, что над Сумской областью замечена группа вражеских "Шахедов".

В 4:45 была объявлена воздушная тревога в Донецкой области.

В 4:59 объявлен отбой воздушной тревоги в Полтавской области.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так: