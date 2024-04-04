Росіяни запустили "Шахеди" по Україні. В низці областей оголошено тривогу

Обстріли України дронами "Шахед"

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня близько 00:16 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу. Згодом у Харкові пролунала низка вибухів.

В ніч на 3 квітня росіяни також атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Дрони заходили з Півдня, через центральні області дійшли до півдня Київської області, потім розвернулися і долетіли до Старокостянтинова у Хмельницькій області.

Сили ППО збили всі 4 БпЛА, що атакували Україну минулої ночі.

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