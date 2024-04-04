РФ запустила "Шахеды" по Украине. В ряде областей объявлена тревога

Российские военные запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed. В восточных и центральных областях объявлена воздушная тревога. Харьков и Харьковская область находятся под массированной атакой дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
После полуночи, военные сообщили о движении "Шахедов" с северо-востока.
Около 1:00 сообщили о движении БпЛА с северо-запада курсом на Харьков с территории Белгородской области.
Кроме того, в 1:23 Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов с юго-востока Днепропетровской области, курсом на Павлоград и далее в сторону Харьковской области.
В 2:31 объявлена воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях. Сообщается о группе "Шахедов" с юга курсом на Николаев.
По состоянию на 2:35, карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Напомним, в ночь на 4 апреля около 00:16 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в Харькове прогремел ряд взрывов.
В ночь на 3 апреля россияне также атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Дроны заходили с Юга, через центральные области дошли до юга Киевской области, затем развернулись и долетели до Староконстантинова в Хмельницкой области.
Силы ПВО сбили все 4 БпЛА, атаковавшие Украину минувшей ночью.
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