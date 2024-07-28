Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: в низці областей оголошено тривогу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, ворог активно штурмує позиції Сил оборони на Покровському напрямку - за день там зафіксована найбільша кількість атак.

За даними прикордонників, загроза наступу росіян на Сумську область відсутня.

Однак у суботу, 27 липня, військові агресора вдарили з артилерії по Глухову Сумської області. Більше десяти людей зазнали поранень, серед них є діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.