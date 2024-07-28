Росіяни запустили "Шахеди" з півдня: в низці областей оголошено тривогу

Російські загарбники запустили ударні дрони "Шахед" з південного напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування ворожих БпЛА з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Ворожі БпЛА перебувають над територією Херсонської області та рухаються в напрямку Миколаївської області.
На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, ворог активно штурмує позиції Сил оборони на Покровському напрямку - за день там зафіксована найбільша кількість атак.
За даними прикордонників, загроза наступу росіян на Сумську область відсутня.
Однак у суботу, 27 липня, військові агресора вдарили з артилерії по Глухову Сумської області. Більше десяти людей зазнали поранень, серед них є діти.
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