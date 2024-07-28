Россияне запустили "Шахеды" с юга: в ряде областей объявлена тревога

Ситуация на фронте

Напомним, враг активно штурмует позиции Сил обороны на Покровском направлении - за день там зафиксировано наибольшее количество атак.

По данным пограничников, угроза наступления россиян на Сумскую область отсутствует.

Однако в субботу, 27 июля, военные агрессора ударили из артиллерии по Глухову Сумской области. Более десяти человек получили ранения, среди них есть дети.

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