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Россияне запустили "Шахеды" с юга: в ряде областей объявлена тревога

Фото: Украина под атакой ударных дронов "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили ударные дроны типа "Шахед" с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения вражеских БпЛА с южного направления", - отмечается в сообщении.

Около 0:30 вражеские БпЛА находились над территорией Херсонской области и движутся в направлении Николаевской области.

В 1:20 военные сообщили о движении группы БпЛА в Николаевской и Херсонской областях в северо-западном направлении.

Сообщается об угрозе применения ударных дронов в Кировоградской области со стороны Николаевской области.

После 2:00 в Воздушных силах сообщили о движении очередной группы вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Ситуация на фронте

Напомним, враг активно штурмует позиции Сил обороны на Покровском направлении - за день там зафиксировано наибольшее количество атак.

По данным пограничников, угроза наступления россиян на Сумскую область отсутствует.

Однако в субботу, 27 июля, военные агрессора ударили из артиллерии по Глухову Сумской области. Более десяти человек получили ранения, среди них есть дети.

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