Росіяни обстріляли Глухів в Сумській області: багато поранених, серед них 6 дітей
Російські війська вдень 27 липня атакували місто Глухів Сумської області. Десять людей поранені, більшість - діти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Сумську ОВА.
"Інформації щодо загиблих містян наразі немає, але є люди в тяжкому стані", - повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло.
Крім того, сталося і руйнування інфраструктури.
Десять поранених, більшість з них - діти
Росіяни атакували Глухів, застосувавши реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 12 вибухів.
"Внаслідок обстрілу, попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 - діти. Одна жінка і дитина - у важкому стані", - розповіли пізніше в Сумській ОВА.
Обстріл Сумської області
Російські війська від початку масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. Глухів, який розташований в Шосткинському районі, РФ обстрілювала і в травні 2022 року.
Причому для атак РФ використовує дрони, артилерію та іншу зброю. Також непоодинокі спроби проривів російських ДРГ у Сумській області.
Наприкінці травня у ДПСУ розповідали, що росіяни тримають свої підрозділи поблизу кордону із Сумською областю, але цих сил недостатньо для успішного наступу. Водночас українські Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв.
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