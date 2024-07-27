В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону Сумської області

Станом на сьогодні російські окупанти не розгортають додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"У напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна, за останній час не бачимо такої суттєвої загрози, ми не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - повідомив речник ДПСУ.

Водночас він відзначив, що вздовж кордону по Чернігівській та Сумській областях зберігається високий рівень обстрілів з боку РФ.

"Чернігівська та Сумська області - це щоденні обстріли, як і Харківська область. Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумську", - зазначив речник.

Демченко пояснив, що саме там ворог використовує артилерію, авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України.

"Більшість з них припадає саме по населених пунктах, через що можу сказати, що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, адже цілить по мирних людях... Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на цей час ми не фіксуємо", - повідомив Демченко.