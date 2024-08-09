Росіяни запустили "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

За даними військових, перші запущені безпілотники були помічені о 23:45 на межі Запорізької та Донецької областей. Вони рухаються північно-західним курсом у напрямку Дніпропетровської області.

О 0:16 стало відомо, що дрони над Дніпропетровською областю рухаються зі сходу в напрямку Дніпра.

О 0:26 в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Дніпра та Павлограду, і закликали жителів перебувати в укриттях.

Оновлено 1:15

О 1:06 військові повідомили про рух безпілотників у Харківській області, курсом на північний-захід.

Також БпЛА помічені у Запорізькій області, курс північно-західний.

Крім того, дрони з Дніпропетровської області прямують у напрямку Полтавської/Черкаської областей.

Також безпілотники у Херсонській області прямують зі сходу вбік Миколаївської області.

Повідомляється про загрозу ударних дронів для Кіровоградської та Миколаївської областей.

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так: