Росіяни запустили "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

Російська армія запустила в напрямку України безпілотники "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, перші запущені безпілотники були помічені о 23:45 на межі Запорізької та Донецької областей. Вони рухаються північно-західним курсом у напрямку Дніпропетровської області.
О 0:16 стало відомо, що дрони над Дніпропетровською областю рухаються зі сходу в напрямку Дніпра.
О 0:26 в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Дніпра та Павлограду, і закликали жителів перебувати в укриттях.
Оновлено 1:15
О 1:06 військові повідомили про рух безпілотників у Харківській області, курсом на північний-захід.
Також БпЛА помічені у Запорізькій області, курс північно-західний.
Крім того, дрони з Дніпропетровської області прямують у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
Також безпілотники у Херсонській області прямують зі сходу вбік Миколаївської області.
Повідомляється про загрозу ударних дронів для Кіровоградської та Миколаївської областей.
На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, ввечері у четвер, 8 серпня, в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Тим часом загарбники активізували аеророзвідку на півдні України.
Додамо, що у Міноборони прагнуть встановити десятикратну перевагу над армією РФ.
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