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Росіяни запустили "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: росіяни традиційно атакують Україну дронами типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російська армія запустила в напрямку України безпілотники "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, перші запущені безпілотники були помічені о 23:45 на межі Запорізької та Донецької областей. Вони рухаються північно-західним курсом у напрямку Дніпропетровської області.

О 0:16 стало відомо, що дрони над Дніпропетровською областю рухаються зі сходу в напрямку Дніпра.

О 0:26 в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Дніпра та Павлограду, і закликали жителів перебувати в укриттях.

Оновлено 1:15

О 1:06 військові повідомили про рух безпілотників у Харківській області, курсом на північний-захід.

Також БпЛА помічені у Запорізькій області, курс північно-західний.

Крім того, дрони з Дніпропетровської області прямують у напрямку Полтавської/Черкаської областей.

Також безпілотники у Херсонській області прямують зі сходу вбік Миколаївської області.

Повідомляється про загрозу ударних дронів для Кіровоградської та Миколаївської областей.

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, ввечері у четвер, 8 серпня, в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Тим часом загарбники активізували аеророзвідку на півдні України.

Додамо, що у Міноборони прагнуть встановити десятикратну перевагу над армією РФ.

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