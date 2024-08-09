RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: россияне традиционно атакуют Украину дронами типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила в направлении Украины беспилотники "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, первые запущенные беспилотники были замечены в 23:45 на границе Запорожской и Донецкой областей. Они двигаются северо-западным курсом в направлении Днепропетровской области.

В 0:16 стало известно, что дроны над Днепропетровской областью движутся с востока в направлении Днепра.

В 0:26 в Воздушных силах сообщили о движении БпЛА в направлении Днепра и Павлограда, и призвали жителей находиться в укрытиях.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, вечером в четверг, 8 августа, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Тем временем захватчики активизировали аэроразведку на юге Украины.

Добавим, что в Минобороны стремятся установить десятикратное преимущество над армией РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДрони