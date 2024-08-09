Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога

Российская армия запустила в направлении Украины беспилотники "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, первые запущенные беспилотники были замечены в 23:45 на границе Запорожской и Донецкой областей. Они двигаются северо-западным курсом в направлении Днепропетровской области.
В 0:16 стало известно, что дроны над Днепропетровской областью движутся с востока в направлении Днепра.
В 0:26 в Воздушных силах сообщили о движении БпЛА в направлении Днепра и Павлограда, и призвали жителей находиться в укрытиях.
В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вечером в четверг, 8 августа, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Тем временем захватчики активизировали аэроразведку на юге Украины.
Добавим, что в Минобороны стремятся установить десятикратное преимущество над армией РФ.
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