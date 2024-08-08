ua en ru
Чт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу понад 200 дронів: росіяни активно проводять аеророзвідку на півдні України

Україна, Четвер 08 серпня 2024 17:55
UA EN RU
За добу понад 200 дронів: росіяни активно проводять аеророзвідку на півдні України Ілюстративне фото: росіяни активно проводять аеророзвідку на півдні України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська активно проводять аеророзвідку на півдні України. За добу було зафіксовано 210 розвідувальних дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 210 розвідувальних БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни минулої доби застосували 221 FPV-дрон, три ударних безпілотники типу "Ланцет".

Також ворог скинув з БПЛА різних модифікацій 589 осколкових боєприпасів, з них 13 - з отруйними речовинами, два - із запалювальними речовинами.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби 8 серпня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках.

Протягом минулої доби втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила понад 587 тисяч солдатів.

Також вчора Сили оборони знищили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Дрони
NEWS
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
Обирають зближення з РФ. МЗС відреагувало на рішення Нігеру про розрив дипвідносин з Україною
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців