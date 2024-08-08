За добу понад 200 дронів: росіяни активно проводять аеророзвідку на півдні України

Російські війська активно проводять аеророзвідку на півдні України. За добу було зафіксовано 210 розвідувальних дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Також ворог скинув з БПЛА різних модифікацій 589 осколкових боєприпасів, з них 13 - з отруйними речовинами, два - із запалювальними речовинами.

Як зазначається, росіяни минулої доби застосували 221 FPV-дрон, три ударних безпілотники типу "Ланцет".

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 210 розвідувальних БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби 8 серпня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках.

Протягом минулої доби втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила понад 587 тисяч солдатів.

Також вчора Сили оборони знищили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.