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Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: росіяни запустили ударні дрони в напрямку України (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у середу, 24 липня, російські військові запустили ударні дрони "Шахед" у напрямку південних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Спочатку група безпілотників у Херсонській області рухалася в напрямку Одеси.

Близько півночі дрони змінили курс і тепер рухаються на Миколаївську область.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, впродовж дня 24 липня агресор постійно обстрілював Харків.

Перші ракетні удари по місту й області з зенітних комплексів С-300 почалися вночі.

Вдень агресор атакував центральну частину Харкова керованою авіаційною бомбою.

Зокрема, під удар потрапив будинок відомого бізнесмена Юрія Сапронова.

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Війна Росії проти України