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Россияне запустили "Шахеды", в ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: россияне запустили ударные дроны в направлении Украины (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в среду, 24 июля, российские военные запустили ударные дроны "Шахед" в направлении южных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сначала группа беспилотников в Херсонской области движгалась в направлении Одессы.

Около полуночи дроны сменили курс и движутся на Николаевскую область.

Обновлено 0:12:

Беспилотники обнаружены на юге Николаевской области, курс северо-западный.

Дроны из акватории Черного моря движутся в направлении Измаильского района Одесской области.

Кроме того, БпЛА в Херсонской области движутся в направлении Бериславского района.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, в течение дня 24 июля агрессор постоянно обстреливал Харьков.

Первые ракетные удары по городу и области из зенитных комплексов С-300 начались ночью.

Днем агрессор атаковал центральную часть Харькова управляемой авиационной бомбой.

В частности, под удар попал дом известного бизнесмена Юрия Сапронова.

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