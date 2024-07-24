Россияне запустили "Шахеды", в ряде областей объявлена воздушная тревога

Вечером в среду, 24 июля, российские военные запустили ударные дроны "Шахед" в направлении южных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сначала группа беспилотников в Херсонской области движгалась в направлении Одессы.
Около полуночи дроны сменили курс и движутся на Николаевскую область.
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Беспилотники обнаружены на юге Николаевской области, курс северо-западный.
Дроны из акватории Черного моря движутся в направлении Измаильского района Одесской области.
Кроме того, БпЛА в Херсонской области движутся в направлении Бериславского района.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в течение дня 24 июля агрессор постоянно обстреливал Харьков.
Первые ракетные удары по городу и области из зенитных комплексов С-300 начались ночью.
Днем агрессор атаковал центральную часть Харькова управляемой авиационной бомбой.
В частности, под удар попал дом известного бизнесмена Юрия Сапронова.
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