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Росіяни влучили ракетою в будинок відомого харківського бізнесмена

Харків, Середа 24 липня 2024 20:58
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Росіяни влучили ракетою в будинок відомого харківського бізнесмена Фото: Юрій Сапронов (facebook.com/sapronov.yuri)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 липня, російські окупанти знову атакували Харків. Під удар потрапив будинок харківського бізнесмена Юрія Сапронова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ДСНС та Сапронова.

За даними надзвичайників, в результаті російської атаки по Харкову, загорілася двоповерхова нежитлова будівля на території приватного домоволодіння.

"Площа пожежі склала 400 кв.м. Попередньо постраждало 3 особи", - пояснили в ДСНС.

Крім будівлі також було пошкоджено:

  • поруч розташовані житлові будинки,
  • господарчі споруди,
  • гаражі,
  • легкові автомобілі.

"Усе гаразд. Усі живі. Є легко поранені. Спасибі за дзвінки та слова підтримки... Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме попадання у двір. Шукаю котів. 5 із 6 знайшов", - повідомив сам Сапронов на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про Сапронова

Юрій Сапронов - український підприємець, волонтер, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації у 2010-2014 роках, президент провідного українського гольф-клубу "Superior Golf Club", віцепрезидент громадської організації "Всеукраїнська федерація гольфу" та член Національного олімпійського комітету України.

До того ж має орден "За заслуги" II ступеня, який отримав 23 серпня 2022 року - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні росіяни знову обстріляли Харків. Вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що був "приліт" в районі приватної житлової забудови.

Зауважимо, що окупанти також обстріляли Харків в ночі. Тоді "прильоти" були зафіксовані у промисловій зоні та приватному секторі.

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Харків Війна Росії проти України
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