Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Російські терористи запустили ударні дрони в напрямку України. В низці північних, східних та південних областей оголошено тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Перші ударні безпілотники фіксувалися ще о 19:00 в Чернігівській та Сумській областях.
О 21:39 було виявлено групу ворожих дронів у Дніпропетровській області, а о 22:11 - в Донецькій області.
О 23:15 військові оголосили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Харківської області.
Крім того, о 23:28 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Одеській області через велике скупчення ударних безпілотників в акваторії Чорного моря.
Зокрема, під загрозою удару - місто Чорноморськ і селище Лиманка Одеської області.
Також повідомляється про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Сумського району.
О 23:52 ворожі ударні дрони рухалися:
О 23:59 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для міста Павлоград у Дніпропетровській області.
О 00:01 військові повідомили про загрозу застосування ворогом ударних дронів для Дніпра.
Станом на 00:17 російські "Шахеди" рухалися:
Моніторингові пабліки повідомляють про рух близько 17 дронів у напрямку Чорноморська й Одеси. Водночас, 4 дрони рухаються у напрямку Бахмача і Батурина Чернігівської області.
О 00:23 військові повідомили про рух безпілотників в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ.
По состоянию на 00:27 вражеские дроны двигались:
О 00:40 Повітряні сили повідомили про нову групу ворожих дронів в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморськ - Лиманку.
О 00:51 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Крюківського району Чернігівської області, а також для Запорізької області.
Станом на 00:51 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 30 серпня російські терористи масовано обстріляли Україну дронами-камікадзе і балістичними й крилатими ракетами.
Загалом по Україні окупанти випустили понад 40 ракет і 537 ударних дронів. Сили ППО знищили 548 повітряних цілей.
Головною ціллю атаки стали Дніпро і Запоріжжя.
По Запоріжжю ворог завдав щонайменше 12 ударів, у місті пошкоджено 14 багатоповерхівок і 40 приватних будинків.
У Дніпрі й Павлограді внаслідок обстрілу дронами і ракетами, пошкоджені будинки й об'єкти інфраструктури.