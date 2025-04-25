Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Масштабний обстріл України 24 квітня

В ніч на 24 квітня, російські терористи вчинили масований комбінований обстріл України.

Спочатку в напрямку східних, південних, центральних та північних областей була запущена велика кількість ударних дронів "Шахед".

З першої години ночі з перервами у кілька хвиль, ворог атакував Україну крилатими і балістичними ракетами. Головними цілями ударів були Київ, Павлоград і Харків.

Загалом протягом ночі та вранці, ворог запустив 215 повітряних цілей, серед них 70 ракет і 145 дронів.

В столиці через падіння уламків ракет у Святошинському районі частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

За останніми даними, внаслідок атаки по столиці загинули 12 і постраждали більше 90 людей.

У Харкові протягом ночі з перервами загалом було зафіксовано 19 ударів - 7 прильотів балістики і 12 ударів "Шахедами". Є пошкодження житлової інфраструктури.

Детальніше про масований обстріл столиці 24 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.