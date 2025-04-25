Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Первое сообщение об угрозе атаки ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областей появилось в 22:45.

В 23:09 сообщалось об угрозе применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Полтавской области.

В 23:36 первые несколько групп "Шахедов" были замечены в центре, на севере и на востоке Сумской области, они двигались курсом на юго-запад.

В 23:51 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Харьковской области.

По состоянию на 00:11 российские беспилотники двигались:

несколько групп на севере Черниговской области в направлении Киевской области;

из Сумской области в сторону Черниговской и Полтавской областей.

По состоянию на 00:21 вражеские дроны-камикадзе двигались:

на севере Киевской и Черниговской областей курс на Житомирщину;

на севере Полтавщины курсом юго-западным;

над городом Харьков;

Также объявлено об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Черкасском и Золотоношском районе Черкасской области.

В 00:25 в Харькове прозвучал четвертый взрыв на фоне атаки ударных БпЛА.

По состоянию на 00:56 российские ударные БпЛА двигались:

в Полтавской области курсом на Черкасскую область;

на границе Киевской и Житомирской областей курсом на юг;

на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;

на севере Харьковской области, курс южный.

В 00:59 военные снова сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Харькова. В городе снова звучат взрывы.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так: