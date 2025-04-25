RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Фото: Украина под масштабной атакой ударных дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы снова атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Первое сообщение об угрозе атаки ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областей появилось в 22:45.

В 23:09 сообщалось об угрозе применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Полтавской области.

В 23:36 первые несколько групп "Шахедов" были замечены в центре, на севере и на востоке Сумской области, они двигались курсом на юго-запад.

В 23:51 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Харьковской области.

По состоянию на 00:11 российские беспилотники двигались:

  • несколько групп на севере Черниговской области в направлении Киевской области;
  • из Сумской области в сторону Черниговской и Полтавской областей.

По состоянию на 00:21 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • на севере Киевской и Черниговской областей курс на Житомирщину;
  • на севере Полтавщины курсом юго-западным;
  • над городом Харьков;

Также объявлено об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Черкасском и Золотоношском районе Черкасской области.

В 00:25 в Харькове прозвучал четвертый взрыв на фоне атаки ударных БпЛА.

По состоянию на 00:56 российские ударные БпЛА двигались:

  • в Полтавской области курсом на Черкасскую область;
  • на границе Киевской и Житомирской областей курсом на юг;
  • на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на севере Харьковской области, курс южный.

В 00:59 военные снова сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Харькова. В городе снова звучат взрывы.

По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Масштабный обстрел Украины 24 апреля

В ночь на 24 апреля, российские террористы совершили массированный комбинированный обстрел Украины.

Сначала в направлении восточных, южных, центральных и северных областей было запущено большое количество ударных дронов "Шахед".

С часу ночи с перерывами в несколько волн, враг атаковал Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Главными целями ударов были Киев, Павлоград и Харьков.

Всего в течение ночи и утром, враг запустил 215 воздушных целей, среди них 70 ракет и 145 дронов.

В столице из-за падения обломков ракет в Святошинском районе частично разрушена жилая многоэтажка.

По последним данным, в результате атаки по столице погибли 12 и пострадали более 90 человек.

В Харькове в течение ночи с перерывами всего было зафиксировано 19 ударов - 7 прилетов баллистики и 12 ударов "Шахедами". Есть повреждения жилой инфраструктуры.

Подробнее о массированном обстреле столицы 24 апреля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАтака дронов