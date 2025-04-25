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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

П'ятниця 25 квітня 2025 00:16
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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів Фото: Україна під масштабною атакою ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи знову атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перше повідомлення про загрозу атаки ударних БпЛА для Чернігівської та Сумської областей з'явилося о 22:45.

О 23:09 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу в Полтавській області.

О 23:36 перші кілька груп "Шахедів" були помічені в центрі, на півночі та на сході Сумської області, вони рухалися курсом на південний захід.

О 23:51 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області.

О 00:01 військові повідомили про рух ворожих дронів у напрямку Харкова.

Станом на 00:11 російські безпілотники рухалися:

  • кілька груп на півночі Чернігівської області курсом на Київську область;
  • з Сумської області в напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Станом на 00:21 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • на півночі Київської та Чернігівської областей, курс на Житомирщину;
  • на півночі Полтавщини курсом південно-західним;
  • над містом Харків;

Також оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Черкаському та Золотоніському районі Черкаської області.

О 00:25 у Харкові пролунав четвертий вибух на тлі атаки ударних БпЛА.

Станом на 00:56 російські ударні БпЛА рухалися:

  • у Полтавській області курсом на Черкаську область;
  • на межі Київської та Житомирської областей курсом на південь;
  • на півдні Чернігівської області курсом на Київщину;
  • на півночі Харківської області, курс південний.

О 00:59 військові знову повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку Харкова. У місті знову лунають вибухи.

Станом на 01:18 ворожі ударні дрони рухалися:

  • на півдні Сумської області курс південний;
  • на півночі Черкаської області, курс південно-західний;
  • на півдні Київської області, курс південний.

Станом на 01:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де ризик ударів

Масштабний обстріл України 24 квітня

В ніч на 24 квітня, російські терористи вчинили масований комбінований обстріл України.

Спочатку в напрямку східних, південних, центральних та північних областей була запущена велика кількість ударних дронів "Шахед".

З першої години ночі з перервами у кілька хвиль, ворог атакував Україну крилатими і балістичними ракетами. Головними цілями ударів були Київ, Павлоград і Харків.

Загалом протягом ночі та вранці, ворог запустив 215 повітряних цілей, серед них 70 ракет і 145 дронів.

В столиці через падіння уламків ракет у Святошинському районі частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

За останніми даними, внаслідок атаки по столиці загинули 12 і постраждали більше 90 людей.

У Харкові протягом ночі з перервами загалом було зафіксовано 19 ударів - 7 прильотів балістики і 12 ударів "Шахедами". Є пошкодження житлової інфраструктури.

Детальніше про масований обстріл столиці 24 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Атака дронів
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