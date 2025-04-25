Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Російські терористи знову атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Станом на 01:02 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 00:59 військові знову повідомили про рух ударних БпЛА в напрямку Харкова. У місті знову лунають вибухи.

О 00:25 у Харкові пролунав четвертий вибух на тлі атаки ударних БпЛА.

Також оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Черкаському та Золотоніському районі Черкаської області.

О 00:01 військові повідомили про рух ворожих дронів у напрямку Харкова.

О 23:51 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області.

О 23:36 перші кілька груп "Шахедів" були помічені в центрі, на півночі та на сході Сумської області, вони рухалися курсом на південний захід.

О 23:09 повідомлялося про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу в Полтавській області.

Перше повідомлення про загрозу атаки ударних БпЛА для Чернігівської та Сумської областей з'явилося о 22:45.

Масштабний обстріл України 24 квітня

В ніч на 24 квітня, російські терористи вчинили масований комбінований обстріл України.

Спочатку в напрямку східних, південних, центральних та північних областей була запущена велика кількість ударних дронів "Шахед".

З першої години ночі з перервами у кілька хвиль, ворог атакував Україну крилатими і балістичними ракетами. Головними цілями ударів були Київ, Павлоград і Харків.

Загалом протягом ночі та вранці, ворог запустив 215 повітряних цілей, серед них 70 ракет і 145 дронів.

В столиці через падіння уламків ракет у Святошинському районі частково зруйновано житлову багатоповерхівку.

За останніми даними, внаслідок атаки по столиці загинули 12 і постраждали більше 90 людей.

У Харкові протягом ночі з перервами загалом було зафіксовано 19 ударів - 7 прильотів балістики і 12 ударів "Шахедами". Є пошкодження житлової інфраструктури.

Детальніше про масований обстріл столиці 24 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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