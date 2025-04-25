Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов
Российские террористы снова атакуют Украину ударными дронами типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первое сообщение об угрозе атаки ударных БпЛА для Черниговской и Сумской областей появилось в 22:45.
В 23:09 сообщалось об угрозе применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Полтавской области.
В 23:36 первые несколько групп "Шахедов" были замечены в центре, на севере и на востоке Сумской области, они двигались курсом на юго-запад.
В 23:51 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА для Харьковской области.
По состоянию на 00:11 российские беспилотники двигались:
- несколько групп на севере Черниговской области в направлении Киевской области;
- из Сумской области в сторону Черниговской и Полтавской областей.
По состоянию на 00:21 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- на севере Киевской и Черниговской областей курс на Житомирщину;
- на севере Полтавщины курсом юго-западным;
- над городом Харьков;
Также объявлено об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Черкасском и Золотоношском районе Черкасской области.
В 00:25 в Харькове прозвучал четвертый взрыв на фоне атаки ударных БпЛА.
По состоянию на 00:56 российские ударные БпЛА двигались:
- в Полтавской области курсом на Черкасскую область;
- на границе Киевской и Житомирской областей курсом на юг;
- на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на севере Харьковской области, курс южный.
В 00:59 военные снова сообщили о движении ударных БпЛА в направлении Харькова. В городе снова звучат взрывы.
По состоянию на 01:02 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Масштабный обстрел Украины 24 апреля
В ночь на 24 апреля, российские террористы совершили массированный комбинированный обстрел Украины.
Сначала в направлении восточных, южных, центральных и северных областей было запущено большое количество ударных дронов "Шахед".
С часу ночи с перерывами в несколько волн, враг атаковал Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Главными целями ударов были Киев, Павлоград и Харьков.
Всего в течение ночи и утром, враг запустил 215 воздушных целей, среди них 70 ракет и 145 дронов.
В столице из-за падения обломков ракет в Святошинском районе частично разрушена жилая многоэтажка.
По последним данным, в результате атаки по столице погибли 12 и пострадали более 90 человек.
В Харькове в течение ночи с перерывами всего было зафиксировано 19 ударов - 7 прилетов баллистики и 12 ударов "Шахедами". Есть повреждения жилой инфраструктуры.
Подробнее о массированном обстреле столицы 24 апреля - читайте в материале РБК-Украина.
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