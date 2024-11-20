Україну атакували дронами та ракетами: ППО працювала у 14 областях
Росія в ніч на 20 листопада випустила по Україні більше сотні дронів та шість ракет. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.
Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.
Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих дронів.
ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.
Ще 58 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. П’ять дронів полетіли в Росію, один - в Білорусь.
Наслідки атаки РФ
Відомо, що ввечері армія РФ завдала ракетного удару по місту Прилуки у Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік, пошкоджені цивільні об'єкти.
Також протиповітряна оборона вночі працювала у Києві. У столиці за ніч кілька разів лунали вибухи. КМВА зранку повідомила про падіння уламків у Дніпровському районі та пожежу у багатоповерховому будинку. Пізніше з'ясувалося, що інформація не підтвердилася.
Місцева влада уточнила, що уламки дронів впали у двох районах столиці - Подільському та Оболонському.
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