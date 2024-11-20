Україну атакували дронами та ракетами: ППО працювала у 14 областях

Росія в ніч на 20 листопада випустила по Україні більше сотні дронів та шість ракет. Протиповітряна оборона працювала в 14 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи. Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих дронів.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Ще 58 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. П’ять дронів полетіли в Росію, один - в Білорусь.