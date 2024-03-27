Росіяни запустили "Шахеди", в кількох областях оголошено тривогу
В ніч на 27 березня російські військові запустили ударні безпілотники "Шахед" з північного та східного напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
На даний момент одна група дронів рухається з Чернігівської у напрямку Київської області. Зокрема, БпЛА рухаються в Київську область через Київське море на захід.
Друга група безпілотників рухається з Сумської області в напрямку Полтавської області, курс південно-західний.
Також ЗМІ повідомляють про рух БпЛА "Shahed-136/131" зі сторони Бєлгородської області у напрямку Харкова.
Станом на 2:00, повітряну тривогу оголошено в наступних областях:
Нагадаємо, в ніч на 26 березня Росія випустила по Україні 12 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники.
У Харкові вночі пролунали п'ять вибухів. Один з безпілотників влучив у землю біля нежилої будівлі.
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