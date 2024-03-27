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Россияне запустили "Шахеды", в нескольких областях объявлена тревога

Среда 27 марта 2024 01:57
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Россияне запустили "Шахеды", в нескольких областях объявлена тревога Фото: россияне атакуют Украину дронами "Шахед" (ОК "Юг")
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 27 марта российские военные запустили ударные беспилотники "Шахед" с северного и восточного направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

В данный момент одна группа дронов движется из Черниговской в направлении Киевской области. В частности, БпЛА двигались в Киевскую область через Киевское море на запад.

Вторая группа беспилотников движется из Сумской области в направлении Полтавской области, курс юго-западный.

Также СМИ сообщают о движении БпЛА "Shahed-136/131" со стороны Белгородской области в направлении Харькова.

По состоянию на 2:00, воздушная тревога была объявлена в следующих областях:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot;, в нескольких областях объявлена тревога

Обновлено 2:06: отбой воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях.

Обновлено 2:14: Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп БпЛА из Сумской области через Харьковскую область, в направлении Днепропетровской области.

Напомним, в ночь на 26 марта Россия выпустила по Украине 12 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники.

В Харькове ночью прогремели пять взрывов. Один из беспилотников попал в землю возле нежилого здания.

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