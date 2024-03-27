Россияне запустили "Шахеды", в нескольких областях объявлена тревога

В ночь на 27 марта российские военные запустили ударные беспилотники "Шахед" с северного и восточного направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

В данный момент одна группа дронов движется из Черниговской в направлении Киевской области. В частности, БпЛА двигались в Киевскую область через Киевское море на запад.



Вторая группа беспилотников движется из Сумской области в направлении Полтавской области, курс юго-западный.

Также СМИ сообщают о движении БпЛА "Shahed-136/131" со стороны Белгородской области в направлении Харькова.

По состоянию на 2:00, воздушная тревога была объявлена в следующих областях:

Обновлено 2:06: отбой воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях.

Обновлено 2:14: Воздушные силы сообщили о движении нескольких групп БпЛА из Сумской области через Харьковскую область, в направлении Днепропетровской области.