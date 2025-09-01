UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни запустили з півночі "Шахеди": де оголошено тривогу

Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" 1 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на понеділок, 1 вересня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу з північного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 23:30 неділі, 31 серпня. Вони рухались курсом з Сумської області до Полтавської.

Станом на 00:55 ворожі дрони зафіксовано ще у низці областей:

  • ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
  • ударні БпЛА на Полтавщині - курсом на захід.
  • ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом північний захід.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Нічна атака на Україну

В ніч на 31 серпня окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Цієї ночі під ударом була Одеська область, зокрема місто Чорноморськ. Там 29 тисяч абонентів знеструмлені.

Читайте РБК-Україна в Google News