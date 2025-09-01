Росіяни запустили з півночі "Шахеди": де оголошено тривогу

У ніч на понеділок, 1 вересня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу з північного напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 23:30 неділі, 31 серпня. Вони рухались курсом з Сумської області до Полтавської.
Станом на 00:55 ворожі дрони зафіксовано ще у низці областей:
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
В ніч на 31 серпня окупанти випустили по Україні 142 дрони різних типів. Повітряні сили повідомили, що зафіксували влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Цієї ночі під ударом була Одеська область, зокрема місто Чорноморськ. Там 29 тисяч абонентів знеструмлені.