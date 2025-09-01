Росіяни запустили з півночі "Шахеди": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 23:30 неділі, 31 серпня. Вони рухались курсом з Сумської області до Полтавської.

Станом на 00:55 ворожі дрони зафіксовано ще у низці областей:

ворожі БпЛА на Сумщині - курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

ударні БпЛА на Полтавщині - курсом на захід.

ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом північний захід.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу