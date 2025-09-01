RU

Россияне запустили с севера "Шахеды": где объявлена тревога

Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" 1 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 23:30 воскресенья, 31 августа. Они двигались курсом из Сумской области в Полтавскую.

По состоянию на 00:55 вражеские дроны зафиксированы еще в ряде областей:

  • вражеские БпЛА на Сумщине - курсом на Полтавщину и Черниговщину.
  • ударные БпЛА на Полтавщине - курсом на запад.
  • вражеские БпЛА на севере Черниговщины - курсом северо-запад.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Ночная атака на Украину

В ночь на 31 августа оккупанты выпустили по Украине 142 дроны различных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировали попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Этой ночью под ударом была Одесская область, в частности город Черноморск. Там 29 тысяч абонентов обесточены.

