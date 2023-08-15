Росіяни запустили нову ІПСО. Ворог намагається розпалити ненависть до жителів Львова

Як розпізнати нову ІПСО

У соцмережі TikTok набирає популярності хештег "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту Антитіла "Фортеця Бахмут".

У цих відео львів'ян звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність.

Фото: Приклад ІПСО (facebook.com/StratcomCentreUA)

"У деяких саркастичних роликах Львову приписують більше руйнувань, аніж Маріуполю чи Бахмуту. У деяких - висміюються високі ціни на оренду квартир", - йдеться у повідомленні.

Що ще говорять про це в Центрі стратегічних комунікацій

Таким примітивним чином росіяни намагаються розпалити ненависть всередині України, налаштовуючи мешканців різних областей один проти одного.

"Важливо памʼятати: ворог у нас один, і це - РФ. А абсолютно безпечних місць в Україні немає і не буде, поки ми не проженемо російські війська зі своїх земель", - додали у Центрі.

Приклади російської пропаганди проти України

Раніше повідомлялось, що мережею поширюється інформація, що нібито колишній президент США Річард Ніксон передбачив американську війну в Україні. Однак це - фейк

Місяць тому стало відомо, що Російська Федерація вдалась до чергової інформаційно-психологічної операції проти України. Цього разу поширює дописи про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".