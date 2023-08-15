Россияне запустили новую ИПСО. Враг пытается разжечь ненависть к жителям Львова

Как распознать новую ИПСО

В соцсети TikTok набирает популярность хэштег "Крепость Львов", под которым пользователи публикуют иронический кавер на песню группы Антитела "Крепость Бахмут".

В этих видео львовян обвиняют в том, что якобы они думают, что единственные страдают из-за войны и защищают украинскую государственность.

Фото: Пример ИПСО (facebook.com/StratcomCentreUA)

"В некоторых саркастических роликах Львову приписывают больше разрушений, чем Мариуполю или Бахмуту. В некоторых - высмеиваются высокие цены на аренду квартир", - говорится в сообщении.

Что еще говорят об этом в Центре стратегических коммуникаций

Таким примитивным образом россияне пытаются разжечь ненависть внутри Украины, настраивая жителей разных областей друг против друга.

"Важно помнить: враг у нас один, и это - РФ. А абсолютно безопасных мест в Украине нет и не будет, пока мы не прогоним российские войска со своих земель", - добавили в Центре.

Примеры российской пропаганды против Украины

Ранее сообщалось, что сетью распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это – фейк

Месяц назад стало известно, что Российская Федерация прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяет сообщения о якобы "разрушенной энергетической инфраструктуре".