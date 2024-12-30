Росіяни запустили в напрямку України дрони-камікадзе: де ризик ударів

Ситуація на фронті та обстріли Росії

За останніми даними Генштабу, російські загарбники атакують на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Партизани з'ясували, що війська агресора готуються до штурму в Херсонській області з суттєвими втратами особового складу.

Тим часом Сили оборони знищили російську систему ППО у Запорізькій області.

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