Сили безпілотних систем знищили російський ЗРК "Бук" на Запорізькому напрямку (відео)

Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати системи ППО ворога. Цього разу вдалося вразити російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1-2" на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

"Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря", - зазначили військові.

Втрати Росії у війні

За даним Генштабу, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила понад 787 тисяч військових.

Зокрема, протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 2010 осіб. Також ЗСУ знищили сім танків, 22 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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