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Россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе: где риск ударов

Фото: захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые БпЛА начали залетать в воздушное пространство во второй половине дня с северо-востока.

В 21:05 дроны двигались в восточной части Черниговской области, курс юго-западный.

В 22:05 военные сообщили о движении беспилотников из Черниговской области курсом на Киевскую область.

По последним данным военных, по состоянию на 23:20 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • в северной части Киевской области, курс западный;
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;
  • в южной части Николаевской области, курс северный.

По состоянию на 23:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуация на фронте и обстрелы России

По последним данным Генштаба, российские захватчики атакуют на четырех направлениях в Донецкой области.

Партизаны выяснили, что войска агрессора готовятся к штурму в Херсонской области с существенными потерями личного состава.

Тем временем Силы обороны уничтожили российскую систему ПВО в Запорожской области.

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