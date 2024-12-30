Россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе: где риск ударов

Первые БпЛА начали залетать в воздушное пространство во второй половине дня с северо-востока.

В 21:05 дроны двигались в восточной части Черниговской области, курс юго-западный.

В 22:05 военные сообщили о движении беспилотников из Черниговской области курсом на Киевскую область.

По последним данным военных, по состоянию на 23:20 вражеские дроны-камикадзе двигались:

в северной части Киевской области, курс западный;

на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;

в южной части Николаевской области, курс северный.

По состоянию на 23:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)