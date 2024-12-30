Россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе: где риск ударов

Российские захватчики запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые БпЛА начали залетать в воздушное пространство во второй половине дня с северо-востока.
В 21:05 дроны двигались в восточной части Черниговской области, курс юго-западный.
В 22:05 военные сообщили о движении беспилотников из Черниговской области курсом на Киевскую область.
По последним данным военных, по состоянию на 23:20 вражеские дроны-камикадзе двигались:
По состоянию на 23:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
По последним данным Генштаба, российские захватчики атакуют на четырех направлениях в Донецкой области.
Партизаны выяснили, что войска агрессора готовятся к штурму в Херсонской области с существенными потерями личного состава.
Тем временем Силы обороны уничтожили российскую систему ПВО в Запорожской области.
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