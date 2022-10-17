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Росіяни запустили по Києву майже три десятки "Шахедів": скільки вдалося збити

Фото: росіяни запустили по Києву майже три десятки "Шахедів" (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 жовтня під час масованої атаки росіяни запустили 28 дронів-камікадзе у бік Києва. Більшість безпілотників вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"28 дронів вранці летіли у бік Києва. Завдяки нашим ЗСУ, ППО, більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало лише 5 вибухів", - зазначають в адміністрації.

Ранкова атака дронів

Рано вранці у Києві пролунали вибухи. Влада підтвердила, що окупанти атакували місто іранськими дронами-камікадзе.

Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі, а також прогримів вибух у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що під завалами житлового будинку перебувають люди. Тіло першої жертви вдалося дістати, також рятувальники дістали з-під завалів жінку похилого віку.

Про те, що відбувалося і зараз відбувається у столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ