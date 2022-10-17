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Россияне запустили по Киеву почти три десятка "Шахедов": сколько удалось сбить

Фото: россияне запустили по Киеву почти три десятка "Шахедов" (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 октября во время массированной атаки россияне запустили 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. Большинство беспилотников удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего 5 взрывов", - отмечают в администрации.

Утренняя атака дронов

Рано утром в Киеве раздались взрывы. Власти подтвердили, что оккупанты атаковали город иранскими дронами-камикадзе.

Взрывы раздались в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании, а также прогремел взрыв в многоэтажке. Позже стало известно, что под завалами жилого дома находятся люди. Тело первой жертвы удалось достать, также спасатели достали из-под завалов пожилую женщину.

О том, что происходило и сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев