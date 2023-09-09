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Росіяни запустили фейк про нібито новий обмін полоненими

Фото: росіяни запустили новий фейк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські Telegram-канали публікують фейкові відео, на яких демонструється нібито обмін полоненими між українською та російською сторонами у форматі 94 на 95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звертає увагу на неправдивість подібної інформації, яку ворожі пропагандисти поширюють напередодні виборів, аби підняти рейтинг прокремлівських сил.

 

За даними штабу, відео, яке нині активно поширюється в мережі, - насправді з попереднього обміну полоненими, про кожен з яких Україна повідомляє офіційно. 

"Ми вкотре закликаємо українців користуватися лише інформацією українських офіційних установ, органів влади та уповноважених осіб. Новини про повернення наших Захисників та Захисниць з ворожого полону будуть опубліковані на ресурсах Коордштабу та офіційних речників України", - додали в штабі.

Обмін полоненими "всіх на всіх"

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній такий обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Окрім того, 18 серпня представник ГУР Андрій Юсов анонсував добрі новини щодо обміну полоненими з Росією. А також Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти України