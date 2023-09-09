Россияне запустили фейк о якобы новом обмене пленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обращает внимание на неправдивость подобной информации, которую вражеские пропагандисты распространяют накануне выборов, чтобы поднять рейтинг прокремлевских сил.

По данным штаба, видео, которое сейчас активно распространяется в сети, - на самом деле из предыдущего обмена пленными, о каждом из которых Украина сообщает официально.

"Мы в очередной раз призываем украинцев пользоваться только информацией украинских официальных учреждений, органов власти и уполномоченных лиц. Новости о возвращении наших Защитников и Защитниц из вражеского плена будут опубликованы на ресурсах Коордштаба и официальных спикеров Украины", - добавили в штабе.

Обмен пленными "всех на всех"

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реален больше, чем квартал назад, может занять не один день.

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Кроме того, 18 августа представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости по обмену пленными с Россией. А также Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.