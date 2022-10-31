Росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію, - МВС

Російські пропагандисти створили фейк про буцімто контрабанду української зброї в Фінляндію. Вона нібито потрапила в руки байкерської банди.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

В МВС зазначили, що кремлівські пропагандисти нерідко вдаються до маніпуляцій роботою іноземних журналістів.

"Вони (росіяни, - ред.) користуються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів Інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів. Так відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму аби спаплюжити імідж Української держави, передусім в очах партнерів", - повідомили у відомстві.

Останнім прикладом такої операції в МВС назвали нещодавнє інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування Крістером Альгреном, в якому стверджується, що українська зброя нібито була помічена у однієї з фінських байкерських банд.

"Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу", - повідомили в МВС.