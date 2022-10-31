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Росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію, - МВС

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 15:29
Росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію, - МВС Фото: росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські пропагандисти створили фейк про буцімто контрабанду української зброї в Фінляндію. Вона нібито потрапила в руки байкерської банди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

В МВС зазначили, що кремлівські пропагандисти нерідко вдаються до маніпуляцій роботою іноземних журналістів.

"Вони (росіяни, - ред.) користуються плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів Інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів. Так відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму аби спаплюжити імідж Української держави, передусім в очах партнерів", - повідомили у відомстві.

Останнім прикладом такої операції в МВС назвали нещодавнє інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування Крістером Альгреном, в якому стверджується, що українська зброя нібито була помічена у однієї з фінських байкерських банд.

"Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу", - повідомили в МВС.

Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні. Серед повідомлень, які використовував ворог були заклики до чоловіків покинути Україну, повідомлення про великі втрати ЗСУ, "інструкції" як уникнути мобілізації тощо.

А раніше генеральний секретар Єнс Столтенберга заявив, що РФ умисно використовує фейки для ескалації війни проти України.

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