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Россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию, - МВД

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 15:29
Россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию, - МВД Фото: россияне запустили фейк о контрабанде украинского оружия в Финляндию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российские пропагандисты создали фейк о якобы контрабанде украинского оружия в Финляндию. Оно, по их словам, попало в руки байкерской банды.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Министерства внутренних дел Украины.

В МВД отметили, что кремлевские пропагандисты нередко прибегают к манипуляциям работой иностранных журналистов.

"Они (россияне, - ред.) пользуются плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из трущоб Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов. Так происходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства в глазах партнеров", – сообщили в ведомстве.

Последним примером такой операции в МВД назвали недавнее интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном, в котором утверждается, что украинское оружие якобы было замечено у одной из финских байкерских банд.

"В настоящее время для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола", - сообщили в МВД.

Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине. Среди сообщений, которые использовал враг, были призывы к мужчинам покинуть Украину, сообщения о больших потерях ВСУ, "инструкции" как избежать мобилизации и т.д.

А ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что РФ умышленно использует фейки для эскалации войны против Украины.

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