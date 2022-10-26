Росія використовує фейки для ескалації війни: Столтенберг про "брудну бомбу" Шойгу
Російська Федерація умисно використовує фейки для ескалації війни проти України. НАТО та союзники відкидають російські плітки про нібито підготовку "брудної бомби" з боку українських військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря Єнса Столтенберга під час пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколаєм Чуке.
"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це - абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", - заявив Столтенберг.
Як відзначив генеральний секретар НАТО, Росія не змусить союзників зменшити рівень підтримку України. За його словами, щодня українські сили стають лише сильнішими й краще оснащеними.
"Водночас ми продовжуємо зміцнювати власну безпеку", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 23 жовтня Росія розпочала свої вкидання щодо "брудної бомби". Тоді ж міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини та почав скиглити про те, що Україна нібито збирається використовувати цю зброю.
Зрештою, як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "бомби" українськими військовими, оскільки інші країни не вірять заявам Кремля.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.