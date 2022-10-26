Росія використовує фейки для ескалації війни: Столтенберг про "брудну бомбу" Шойгу

Російська Федерація умисно використовує фейки для ескалації війни проти України. НАТО та союзники відкидають російські плітки про нібито підготовку "брудної бомби" з боку українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря Єнса Столтенберга під час пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Ніколаєм Чуке.

"Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної "брудної зброї". Це - абсурд. Союзники відкидають ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни", - заявив Столтенберг. Як відзначив генеральний секретар НАТО, Росія не змусить союзників зменшити рівень підтримку України. За його словами, щодня українські сили стають лише сильнішими й краще оснащеними. "Водночас ми продовжуємо зміцнювати власну безпеку", - додав Столтенберг.