Росіяни проводять спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні
Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні", - йдеться у повідомленні.
В Центрі протидії дезінформації навели приклади ворожих повідомлень:
- Заклики до чоловіків покинути Україну;
- Повідомлення про великі втрати ЗСУ;
- Інформація про тотальну мобілізацію всіх чоловіків в Україні;
- Акції, на кшталт, "приведи друга до військкомату та отримай грошову винагороду".
- "Інструкції" як уникнути мобілізації.
ЦПД вкотре закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що в РНБО спростували фейки про осіб, які підлягають мобілізації під час війни.
Також у Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації.
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