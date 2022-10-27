Росіяни проводять спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні

Росіяни розпочали інформаційно-психологічну спецоперацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Під час моніторингу інформаційного простору Центр зафіксував велику кількість закликів, що сіють паніку серед українців, які поширювались через дезінформаційні повідомлення про мобілізацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в РНБО спростували фейки про осіб, які підлягають мобілізації під час війни.

Також у Генштабі поставили крапку щодо розширення мобілізації.

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