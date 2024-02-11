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Росіяни запустили дрони з півдня: у яких областях загроза ударів

Фото: росіяни знову атакують Україну дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти ввечері 11 лютого вчергове запустили ударні безпілотники в бік України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Так, загроза застосування ударних безпілотників наразі оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дрони рухаються західним та північним курсами.

Зокрема, ворожі безпілотники були зафіксовані в Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському районі Дніпропетровської області та на околицях Павлограда.

Атака дронів на Україну в ніч на 11 лютого

В ніч на 11 лютого російські війська знову атакували Україну ударними дронами "Шахед". Ворог застосував проти українців 45 ударних безпілотників, 40 з них - були знищені.

У Дніпропетровській області два ворожих безпілотники були збиті над Дніпровським районом. В результаті падіння уламків постраждав чоловік. А у Київській області через падіння уламків збитих "Шахедів" сталася пожежа.

Атакували ворожі дрони і Миколаївську область. Там сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного обʼєкта, а також були пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Одна людина отримала поранення.

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Атака дронів