Россияне запустили дрон с юга: в каких областях угроза ударов

Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

Атака дронов на Украину в ночь на 11 февраля.

В ночь на 11 февраля российские войска снова атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Враг применил против украинцев 45 ударных беспилотников, 40 из них были уничтожены.

В Днепропетровской области два вражеских беспилотника были сбиты над Днепровским районом. В результате падения обломков пострадал мужчина. А в Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошел пожар.

Атаковали вражеские дроны и Николаевскую область. Там произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта, а также повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек получил ранения.

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