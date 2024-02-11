RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне запустили дрон с юга: в каких областях угроза ударов

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты вечером 11 февраля в очередной раз запустили ударные беспилотники в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Так, угроза применения ударных беспилотников объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Дроны двигаются по западному и северному курсам.

В частности, вражеские беспилотники были зафиксированы в Гуляйпольском районе Запорожской области, в Синельниковском районе Днепропетровской области и в окрестностях Павлограда.

Атака дронов на Украину в ночь на 11 февраля.

В ночь на 11 февраля российские войска снова атаковали Украину ударными дронами "Шахед". Враг применил против украинцев 45 ударных беспилотников, 40 из них были уничтожены.

В Днепропетровской области два вражеских беспилотника были сбиты над Днепровским районом. В результате падения обломков пострадал мужчина. А в Киевской области из-за падения обломков сбитых "Шахедов" произошел пожар.

Атаковали вражеские дроны и Николаевскую область. Там произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта, а также повреждены административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов